«الصحة» تطلق أول «بلوك تشين» لربط معلومات العاملين بالقطاع

دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول نظام لربط معلومات التقييم للمهنيين الصحيين، من أطباء وصيادلة وفنيين، اعتماداً على تقنية «بلوك تشين»، ويمثل المشروع منصة رقمية متطورة لتخزين وربط تراخيص العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تشرف عليها الوزارة، مع الجهات الصحية المحلية التي تصدر التراخيص محلياً. والذي يسهم بتقليل استهلاك الموارد من حيث الوقت والتكلفة، وتحسين توفير الكفاءة وسلامة البيانات.

وأكد عوض صغيّر الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن الوزارة أنهت إنجاز البنية التحتية لقاعدة بيانات لامركزية تعتمد تقنية «بلوك تشين»، استعداداً للربط مع الجهات والمؤسسات الصحية والمعنية على المستويين الحكومي والخاص، وقد اخترنا البدء من نظام تقييم العاملين في القطاع الصحي، وبالتالي توفير منصة رقمية واحدة للوصول إلى الحافظة الطبية للمهنيين الصحيين، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأنظمة الذكية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية، لتحقيق سعادة المتعاملين وتطبيق معايير هيئة تنظيم الاتصالات وممكنات الحكومة الذكية، ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.

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