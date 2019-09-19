الامارات | شرطة الشارقة تكافح سرقة المركبات بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكافح سرقة المركبات بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة حملة توعية بعنوان «أمن تأمن»، تستمر حتى العاشر من أكتوبر المقبل، بهدف رفع نسبة الشعور بالأمان في الإمارة، وذلك بالتزامن مع تحقيق القيادة لأجندة مسرعات المستقبل ضمن مبادرة الحي الآمن.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية في شرطة الشارقة، العميد محمد راشد بيات، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توعيتهم بالظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر، ومنها سرقة المركبات ومحتوياتها من قبل ضعاف النفوس.

ومع انطلاق الحملة، وزع فريق من إدارة الشرطة المجتمعية مطويات توعية على الجمهور وقائدي المركبات بمنطقة النهدة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية).