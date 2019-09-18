تحميل السير الذاتية لمرشحي "الوطني 2019" على موقع "الوطنية للانتخابات"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها حمّلت السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على الموقع الإلكتروني للجنة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز معرفة الناخبين بمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينهم من التعرف على قدراتهم وخبراتهم.

وبيّنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن إضافة السير الذاتية للمترشحين على الموقع الإلكتروني من شأنه أن يسهم في التحفيز على إيجاد نوع من التفاعل بين الناخبين والمرشحين والتعرف على الخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها، وبما يسهم في تمكين الناخب من التعرّف على كفاءات كل مرشح واختيار من يرونه أهلاً لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات طلبت من الراغبين للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إرفاق السير الذاتية الخاصة بهم مع طلبات الترشح، كأحد الوثائق المطلوبة وغير الملزمة لإتمام عمليات التسجيل التي تمت في مقار لجان الإمارات في جميع إمارات الدولة وفي الفترة من 18 ولغاية 22 أغسطس 2019.

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وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية للدخول للموقع الإلكتروني، وقراءة السير الذاتية للمرشحين، كخطوة عملية تسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارهم بالتصويت للأفضل، ولمن سيمثل صوتهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وللتعرف في الوقت ذاته على الأقدر لنقل قضاياهم ومشكلاتهم لصناع القرار.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.