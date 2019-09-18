118 مركزاً حول العالم تدشن التصويت لانتخابات "الوطني الاتحادي" الأحد

تبدأ سفارات وقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأحد المقبل، في استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي الأحد والإثنين 22 و23 من سبتمبر الجاري، عبر 118 مركزاً انتخابياً حول العالم.

وتستقبل المراكز الانتخابية في الخارج، جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يتواجد فيها المركز.

ووفقاً لفروق التوقيت العالمية، ستكون العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أول المدن التي تشهد انطلاق عملية التصويت في الخارج على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأميركية آخر المناطق التي تنطلق فيها عمليات التصويت.

ورحّبت السفارات والبعثات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأعضاء اللجان الانتخابية، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية من المواطنين المتواجدين خارج الدولة.

Advertisements

ويمكن التعرف على هذه المراكز وأماكن تواجدها من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجاء تحديد عدد المقار الانتخابية في الخارج ومواقع تمركزها بعد دراسة مستفيضة أجرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لأعداد المواطنين والمواطنات المتواجدين في الخارج وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة حيث استقرت على تحديد 118 مركزاً ستوفر كافة الإمكانيات لأعضاء الهيئات الانتخابية لممارستهم حقهم الوطني.

ويتوجب على الناخبين إحضار بطاقة الهوية الإماراتية للمشاركة في التصويت، وعلى كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه حيث يحظر التصويت بالوكالة.

وكانت اللجنة قد اعتمدت نظام التصويت بالخارج للمرة الأولى في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بهدف إتاحة المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية، من الذين تفرض طبيعة عملهم أو دراستهم أو لأسباب أخرى الوجود خارج الدولة، لممارسة حقهم الانتخابي، الذي يعتبر حقاً للجميع، وواجباً لضمان الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس.