مبادرات خدمية متنوعة لشرطة الشارقة.. الوصول لكبار المواطنين في منازلهم.. و«جرس الإنجاز» لأصحاب الهمم

أحمد مرسي (الشارقة)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من المبادرات الخدمية التي تهدف من خلالها تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات لمراجعيها، وخاصة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتمثلت المبادرات الخدمية، التي أطلقها مركز شرطة واسط الشامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تخصيص رقم لخدمة «الواتس آب»، خصصته للتواصل مع الجمهور، وإرسال أي رسائل أو صور أو مقاطع مصورة يريدون الإبلاغ عنها، بالإضافة لخدمة الوصول لكبار المواطنين لمنازلهم، حال طلبهم، لإنجاز العديد من المعاملات، وكذلك تركيب «جرس» خارج مبنى المركز يستطيع من خلاله الأشخاص المعنيون طلب موظف من المركز لمساعدتهم.

وأكد المقدم عبد الله سالم النقبي مدير مركز واسط بالإنابة، أن هذه الخدمات جديدة أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن خدمات المركز، تسهيلاً وتبسيطاً على المراجعين والجمهور بصورة عامة وتوفير كافة الطرق للتواصل معهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال: إن المركز خصص رقم هاتف محمول «0562283729»، متاحاً طوال ساعات اليوم وجميع أيام الأسبوع يستقبل رسائل عبر خدمة «الواتس آب» وصور ومقاطع فيديو مصورة، لمن يريد أن يبلغ عن أي مخالفة أو سلوك مرفوض، وبالتالي توصيله إلينا للتحقق منه والتحقيق فيه.

وأضاف: إن المعنيين في مركز الشرطة يتابعون أي رسالة يتم استقبالها من الخدمة وفي حال وجود أي مخالفة أو أمر غير قانوني سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه والتواصل مع الجهات المعنية بشأنه.

وذكر النقبي أن من بين الخدمات التي استحدثها المركز، خلال الفترة الماضية، توفير خدمة الوصول للمنزل للأشخاص من كبار المواطنين الذين تحول ظروفهم دون الوصول للمركز، حال طلبهم، وذلك لإنهاء معاملاتهم وعدم تحميلهم عناء الوصول، مشيراً إلى أن الخدمة ساعدت عدداً من الحالات الأيام الماضية في إنهاء معاملاتهم داخل منازلهم.

وأفاد بأن المركز، وفي ضوء تسهيل الإجراءات على المرجعين وتقديم العون والمساعدة لهم، قام بتركيب جرس إنذار خارج المبنى يستطيع من خلاله أصحاب الهمم المعنيين بالخدمة، الضغط عليه لاستدعاء موظف من المركز لمساعدته في الدخول وإنجاز المعاملات بصورة ميسرة وسريعة.

وأوضح أن هذه المبادرات قام بها موظفو القيادة العامة لشرطة الشارقة، في مسعى منهم لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين ووفق رؤية القيادة في تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها، حيث أسهمت، وباقي الخدمات، في اختيار المركز ضمن أفضل خمسة مراكز عن مستوى الخدمات في البلاد، وذلك من بين 600 مركز خدمة حكومي، وضمن التقرير الذي أعلن عن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الجميع يحرص على بذل جهودهم لتطوير وتحسين العمل وتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل بميثاق إسعاد المتعاملين وسعادتهم في بيئة تزخر بالإيجابية من خلال توحيد الجهود وتعزيز تحقيق السعادة والأمان في البلاد.