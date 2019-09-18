مدير معرض " أمبينته" : الابتكار يسهم في تطور قطاع السلع الاستهلاكية في الإمارات

نظمت "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط" لقاءً تعريفياً اليوم في دبي، بهدف تسليط الضوء على النمو الإيجابي الذي يشهده قطاع قطاع السلع الاستهلاكية في دولة الإمارات، و ذلك في إطار استعداد "ميسي فرانكفورت – ألمانيا" لإطلاق النسخة الجديدة من معرض "أمبينته"، أضخم معرض استهلاكي في العالم؛ والذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية بين 7 و11 فبراير 2020.

استهدف اللقاء التعريفي تشجيع تجار التجزئة والموزعين وتجار الجملة ومصممي الديكور والعاملين في قطاع الضيافة في الدولة، استكمالا لجهود الجهة المنظمة لاستقطاب المزيد من الجهات المشاركة حيث أبدت عدد من الجهات الرئيسية في القطاع التزامها بالمشاركة في المعرض، بما في ذلك شركات ’إيه بي إس‘، و’بي إتش إس تيبلتوب‘، و’بيكارد آند فيلبوتز‘، و"سيراميك رأس الخيمة"، و’ريفول‘، و’زيير‘.

وفي معرض حديثه قال ستيفان كورزاوسكي، نائب الرئيس الأول لشؤون السلع والمبيعات الاستهلاكية في شركة ’ميسي فرانكفورت‘ إلى مؤشرات تدلّ على نمو سوق السلع الاستهلاكية في الإمارات بفضل ما يوفره السوق المحلي من منتجات مبتكرة وعوامل تحفيز الأعمال.

وقال: "تشهد التوجهات الاستهلاكية في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً بالتزامن مع إعلان الحكومة عن إفساح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية لدخول جميع القطاعات وبنسبة ملكية 100%، مما أسهم بلا شك في دعم بيئة الأعمال وأوجد تحوّلاً إيحابياً في أنماط الطلب وتركيز التوجه نحو المنتجات الأصلية والسلع المتقنة ذات التصاميم رفيعة المستوى".

وتابع بالقول: "تشهد دولة الإمارات ظهور الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة، حيث أشارت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن قطاع التجزئة الإماراتي سيسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.9%، لتتجاوز قيمته 71 مليار دولار أمريكي مع حلول العام 2021".

وفي هذا السياق، قال كورزاوسكي: "لا شك أن معرض "أمبينته 2020" يشكل الوجهة مثالية لتمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى الشركاء والموردين، ومصادر السلع المبتكرة، بالإضافة إلى اكتشاف أحدث التوجهات التي تقود القطاع. كما يتيح المعرض لأصحاب مراكز التسوق ومتاجر التجزئة فرصة التواصل مع نخبة من كبار المنتجين، وإرساء علاقات وثيقة ومباشرة مع مجموعة من أرقى الشركات المصنعة في القطاع؛ حيث يشكل أكبر وأهم مكان للقاء الموردين العالميين خارج آسيا، بمشاركة أكثر من 4500 جهة عارضة من 90 دولة".

وأشار كورزاوسكي إلى أن "أمبينته 2020" يتمتع بأهمية بالغة بالنسبة إلى الخبراء المتخصصين بمجال الفنادق والمطاعم والمقاهي في الإمارات، حيث سيشهد إطلاق قاعة جديدة ومخصصة لهذا القطاع. وأضاف كورزاوسكي: "سينصب التركيز في المعرض على المنتجات والمواضيع المرتبطة بعرض المنتجات، وجميع الاهتمامات المتعلقة بالعمل وتجارب العملاء في قطاع الضيافة، والتي تشكل بمجموعها محور التركيز الأساسي لطموحات الدولة المتعلقة بقطاعي الأعمال والسياحة".

Advertisements



وتشمل فعاليات المعرض أيضاً تنظيم أكاديمية الفنادق والمطاعم والمقاهي، التي تستمر خمسة أيام وتستضيف مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية المخصصة للجمهور من المتخصصين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وستعرض القاعة (6.0) الجديدة والمخصصة لقطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي باقة متنوعة من المنتجات بما في ذلك: منتجات البوفيه وتقديم الطعام، وخدمات تقديم الطعام الساخن والنقل، وأغطية الطاولات، والمقاهي وأماكن تقديم المشروبات، وخدمات توصيل الطعام من الموقد إلى الطاولة، والمطابخ ومستلزماتها، وقوائم الطعام، واللافتات وشاشات العرض، ومفارش ومناديل المائدة، والملابس المهنية، ومعدات الانتظار في المرافق.

وأشار كورزاوسكي إلى أن نسخة العام القادم من معرض "أمبينته" ستتمحور حول ثلاث مواضيع أساسية تشمل الهدايا وأنماط الحياة والمأكولات. وقال كورزاوسكي: "تعكس هيكلية المجالات الثلاثة للمنتجات نوعية المنصات التجارية وقنوات التوزيع في المعرض، ما يتيح للزوار إمكانية التواصل بسرعة مع الخبراء المتخصصين في تلك المجالات".

وأردف كورزاوسكي: "تنطوي هذه المجالات الثلاثة على أهمية كبيرة في دولة الإمارات، حيث يحتفي موضوع ’الهدايا‘ بتنوع الأفكار المرتبطة بالهدايا نظراً للأهمية الكبيرة لتقاليد تقديم الهدايا في هذه المنطقة؛ في حين يركز موضوع ’أنماط الحياة‘ على التصاميم الداخلية والأثاث والديكورات، وبالتالي فإنه يتماشى مع التطلعات المتعلقة بالمنازل الفاخرة في الدولة؛ بينما سيستقطب موضوع ’المأكولات‘ المصممين والعاملين في قطاع الضيافة باعتباره أحد المحاور الرئيسية للمعرض والذي يستعرض الوسائل التي من شأنها تسهيل عمليات الطهي والعناية بالمنزل، وإضفاء طابع مميز على تجارب تناول الطعام. وسيشكل المعرض وجهة مثالية للمشترين من قطاع الضيافة الفاخر والمزدهر في الإمارات، حيث سيوفر مفاهيم جديدة في فن الطهي وتخصيص الخدمات والتي ستساعدهم على تحقيق التميز والنجاح".

وخلال فعاليات معرض أمبينته 2019، أعرب حوالي 30 ألف زائر، بما في ذلك الكثير من صنّاع القرار في قطاع الضيافة، عن اهتمامهم بمنتجات الفنادق والمطاعم والمقاهي، وكان 80% منهم قد أتوا من خارج ألمانيا.

وتعد شركة ’ميسي فرانكفورت‘ من أقدم منظمي المعارض التجارية والتي تدير 146 معرضاً تجارياً حول العالم في كل عام، بما في ذلك 16 معرضاً في منطقة الشرق الأوسط عبر شركتها التابعة ’ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط‘ التي تتخذ من دبي مقراً لها. ونوّه كورزاوسكي، نائب الرئيس الأول لشؤون السلع والمبيعات الاستهلاكية في الشركة، إلى أن معرض "أمبينته" يشكل أحد المنتديات الفعالة في استشراف توجهات القطاع بالنسبة للزوار الإمارتيين.

واختتم كورزاوسكي حديثه بالقول: "يقدم معرض "أمبينته" فرصة هائلة للبقاء على اطلاع دائم على أحدث التوجهات في القطاع، حيث سيتناول الخبراء المشاركون في أكاديمية "أمبينته" التحديات الراهنة والمستقبلية، في حين يستضيف استديو التصميم في المعرض مجموعة من المحاضرات حول أحدث التوجهات، فضلاً عن التوجهات المستقبلية بمجال الأعمال الرقمية والتي تتناولها ورش العمل والمحاضرات التي تقام ضمن إطار فعالية ’منصة التفكير‘ في المعرض".