تعيينات إدارية جديدة لدفع عجلة توسّع أعمال "اتكنز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

يسرّ شركة "اتكنز"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي - لافالين" أن تعلن عن تعيينات جديدة على مستوى الفريق الإداري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم استراتيجية توسيع أعمالها في المنطقة. وجرت التعيينات في كل من قسم أعمال التصميم والهندسة في "اتكنز"، وأعمال "فيثفول آند جولد" و"اتكنز اكويتي".



وفي هذا الإطار، عُيّن يوهان هيسلسو، بمنصب المدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقيادة أعمال خدمات إدارة المشاريع والبرامج المتكاملة للعلامة التجارية "فيثفول آند جولد"، مع تفويضِ لتطوير الأعمال مع العملاء الحاليين والجدد على حدٍ سواء. وقبل اضطلاعه بهذا الدور الجديد، شغل يوهان منصب المدير العام لـ"اتكنز اكويتي" لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث نجح في تطوير الأعمال بالتعاون مع خطوط أعمال أخرى في "اتكنز" لتعزيز فرص العملاء إلى أقصى حد. ويتمتع يوهان بأكثر من 12 عاماً من الخبرة في الشرق الأوسط، وعمل مع "ماكنزي" لمدة عشرة أعوام قبل انضمامه إلى الشركة.



كما عُينت كاثلين ماك جريل بمنصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "اتكنز اكويتي" بعد ثمانية أعوام من عملها في مناصب رئيسية قامت خلالها بتطوير الأعمال. وستشرف كاثلين على خدمات الأعمال الاستشارية المتكاملة، بما في ذلك الاستشارات الإدارية وتمويل المشاريع والخدمات التقنية لمساعدة العملاء على حل التحديات ضمن مشاريع البيئة المبنية. وتمتلك كاثلين خبرة لأكثر من عشرين عاماً في برامج التحول والتغيير الإداري التي عملت عليها في عدد من أهم مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج العربي، كما عملت كاثلين لخمسة أعوام في "ديلويت" ضمن استشارات البرنامج الريادي قبل انضمامها إلى "اتكنز".



وقد تم تعيين شادي جبريل مديراً لأعمال "اتكنز" في مجال التصميم والهندسة في الإمارات العربية المتحدة. ويحمل شادي معه خبرةً غنية ومعرفة عميقة بالسوق، حيث سيساهم في ترسيخ وتطوير حضور الشركة في الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية وتعزيز الفرص مع العملاء الحاليين والجدد على حد سواء. ويعمل شادي مع الشركة منذ 11 عاماً؛ وكانت البداية في المملكة المتحدة قبل انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة قبل ثمانية أعوام، حيث شغل سابقاً منصب مدير شؤون الأسواق المدنية وأسواق البنية التحتية والنقل، وساهم في استقطاب مشاريع وفرص أعمال ناجحة مع عملاء من بينهم مطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات.



وتعتبر "اتكنز" واحدة من أهم الشركات المرموقة عالمياً المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال التصميم والهندسة وإدارة المشاريع، حيث تساعد العملاء على التخطيط للمشاريع الرأسمالية الكبرى وتصميمها وتمكينها، ويقدم فريق الخبراء العاملين في الشركة استشارات تغطي دورة حياة المشروع بأكمله. وتتمتع الشركة بسجلٍ حافلٍ بالمشاريع الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مثل دبي أوبرا وبرج العرب ومطار دبي الدولي. وعلى مدار الأعوام الـ10 الماضية، أسست "اتكنز" أُسس علاقة ناجحة مع هيئة الطرق والمواصلات لدعم مترو دبي، حيث قدمت "اتكنز" خدمات متكاملة ومتعددة الاختصاصات لتصميم وإدارة الأعمال المدنية في المترو. وتحتفل هيئة الطرق والمواصلات في شهر سبتمبر الحالي بالذكرى العاشرة لمترو دبي الذي افتتح خطه الأول للعموم في 9 سبتمبر 2009. وهو يعدّ أطول نظام آلي دون سائق في العالم، وساهم في التخفيف من حِدَّةِ الازدحام المروري من خلال تحسين التنقل في أرجاء دبي.