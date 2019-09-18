الامارات | حبس أوروبي هدد امرأة بصور ورسائل سرقها من هواتف صديقها

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أوروبي هدد امرأة بصور ورسائل سرقها من هواتف صديقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات غيابياً بالحبس ثلاث سنوات بحق متهم أوربي هدد امرأة من نفس جنسيته بفضحها بعد أن حصل على صور لها وأخرى لرسائل نصية بينها وبين صديقها حصل عليها من هواتفها التي سرقها من سيارتها، كما هدد بملاحقتها سواء كانت في دبي أو في بلادها إذا لم تقنع صديقها بإعادة نقود اقترضها الأخير منه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم سب المجني عليها بعبارات بذيئة، وسرق ثلاثة هواتف تخص صديقها من سيارتها، وأتلف أجزاء في السيارة بعد أن حصل عليها من دون إذنها وموافقتها.

وقالت المجني عليها إنها كانت تعتزم المغادرة إلى بلادها، وقبل قيامها بذلك أعطت سيارتها، من طراز "أودي"، إلى صديقها لكنها فوجئت بالمتهم يتصل بها ويخبرها أنه أخذ السيارة، كما أرسل إليها فيديو وهو يقوم بتصوير هواتف تخص صديقها، كانت موجودة بالسيارة، وصوراً شخصية لها وأخرى لمحادثات نصية مع صديقها وهددها بفضحها لدى أهلها وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ووجه إليها عبارات بذيئة فحررت ضده بلاغاً لدى مركز الشرطة.