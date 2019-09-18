الامارات | منتدى يدعو إلى جمع الجهات المسؤولة عن الطفل تحت سقف واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى يدعو إلى جمع الجهات المسؤولة عن الطفل تحت سقف واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، خلال منتدى الشارقة لسلامة الطفل، الذي نظمته إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى تأسيس مركز أو مؤسسة تجمع كل الدوائر المسؤولة عن حماية الطفل تحت سقف واحد، لمعالجة جميع القضايا المجتمعية التي تخص الطفل، ووضع حلول للتحديات التي تحيط به، لتأمين حياة آمنة له ومستقرة في كل الظروف.

وأكد أن الشرطة أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بحماية الطفل، لكنها أصبحت تحتاج إلى تطوير وتحديث يتناسبان مع التطورات الحاصلة على مستوى الدولة، وترجمتها إلى العديد من اللغات، كون أغلبها باللغة العربية، وذلك لضمان وصولها لأكبر فئة من القاطنين في الإمارة.

وحول مسؤولية الإعلام، قال الشامسي: «بعض صور الأطفال غير اللائقة، التي يتناولها الإعلام، هي نتيجة لسعي بعض الصحافيين خلف السبق الصحافي، وفي الوقت الذي ندرك أهمية السرعة في الصحافة، وبراءة دوافع الصحافيين، لكن لابد من الانتباه إلى الحقوق الخاصة بالأفراد والمجتمعات عند نشر الأخبار، مهمة الصحافي أن يوازن جيداً بين مصلحة مؤسسته ومصلحة مجتمعه ووطنه».

وأشار مدير نيابة الأحداث في نيابة الشارقة، الدكتور وليد الحمادي، إلى أن القوانين والتشريعات بالدولة تحترم حقوق الطفل، ونصّت على سرية جلسات المحاكمات بالنسبة للأطفال، مبيناً وجود مبادرات من النيابة العامة بأهمية المحافظة على سلامة الطفل، مؤكداً ضرورة التزام الصحافيين بالأسس التي نصت عليها القوانين، وهي عدم كشف أو نشر أي شيء يتعلق بانتهاك خصوصية الطفل، حتى لا يكون مسؤولاً أمام القانون، إذ يعد جريمة يعاقب عليها القانون.