مركز صحارى يكافئ المتسوقين الفائزين في حملته "عش عالمًا من الرفاهية"

اختتم مركز صحارى، المركز الرائد للتجزئة والطعام والترفيه ، حملته "عش عالمًا من الرفاهية". وتم الإعلان عن الفائزين في المرحلة الثانية من الحملة في 29 أغسطس، ما يمثل خاتمتها بعد أن نجحت في تقديم قيمة استثنائية للعملاء الأوفياء.

وحصل الفائز المحظوظ في الجائزة الكبرى، وهو راشد علي، على سيارة "بي إم دبليو" من الفئة الثامنة الفاخرة، بينما فاز عشرة من المتسوقين المحظوظين بقسائم مشتريات من مفروشات "مارينا" بقيمة 15,000 درهم لكل منهم. وعبّر الفائزون عن سعادتهم للتقدير الذي حظوا به من مركز صحارى في هذا الموسم.

وقال أكرم عمار ، المدير التنفيذي لمركز صحارى: "إننا ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية للعملاء، من خلال حملات ترويجية فريدة لتقديم مكافآت رائعة لتعبر عن امتناننا لولائهم. وتمثل حملة "عش عالمًا من الرفاهية" جانبًا من جهودنا الرامية لمكافأة عملائنا، تقديرًا منا لاختيارهم مركز صحارى وجهة مفضلة لهم للتسوق وتناول الطعام، والعمل على توفير فرص الترفيه لإسعادهم. وكان نجاح الحملة واضحًا، بعد أن حظيت باستجابة إيجابية عالية، ووفرت قيمة استثنائية لعملائنا والفرص المثالية لقضاء أوقات سعيدة في البيئة المثالية التي يوفرها المركز لجميع شرائح مرتاديه من الكبار والصغار على حد سواء".

وتم الإعلان عن فوز المواطنة الإماراتية سلطانة بن حيدر، بالسيارة الأولى "بي إم دبليو" من الفئة الثامنة بتاريخ 11 يوليو. يشار إلى أن مركز صحارى يجري بانتظام حملات مجزية يوفر من خلالها للمتسوقين أسعارًا جذابة وفرصًا رائعة للفوز، ما يبرز التزامه لجعل كل رحلة تسوق تجربة لا تُنسى.

ولدخول السحب، كان يتعين على المتسوق إنفاق ما لا يقل عن 200 درهم في أي من متاجر مركز صحارى. كما حصل كل متسوق على 5 قسائم عند إنفاقه 200 درهم على الأقل في متجر "ماتلان". وكان بمقدور السيدات الحصول على قسيمتين رقميتين لدخول السحب عند الشراء بقيمة 200 درهم على الأقل في أحد متاجر صحارى، من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر، وانطبق الأمر ذاته على الزوار الذين أنفق الواحد منهم ما لا يقل عن 200 درهم في أي من مطاعم القاعة الشرقية ضمن الطابق الثاني من المركز.