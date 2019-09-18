الامارات | “بريد الإمارات": تقليص زمن الانتظار من 40 دقيقة إلى 11 ثانية في فرع "الكرامة"

شكرا لقرائتكم خبر عن “بريد الإمارات": تقليص زمن الانتظار من 40 دقيقة إلى 11 ثانية في فرع "الكرامة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجموعة بريد الإمارات تقليص زمن انتظار العميل في فرع منطقة الكرامة، من 40 دقيقة في السابق إلى 11 ثانية فقط في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن زمن إنجاز المعاملة أصبح يستغرق ثلاث دقائق فقط.

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وأشارت المجموعة لـ“الإمارات اليوم” إلى أنه تم الحد من طوابير الانتظار في أكثر من 90% من مراكزها.

مزيد من التفاصيل بعد قليل...