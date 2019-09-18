كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| خدمة سيارات مجانية جديدة في مطار دبي
تم الإعلان عن تقديم خدمة سيارات أجرة مجانية داخل مطار دبي الدولي.
وستساعد خدمة سيارات الأجرة المتاحة لجميع الركاب المسافرين في الوصول إلى بواباتهم، أو الاستمتاع ببساطة بالمطار، مع إعطاء الأولوية للعائلات والمسنين.
ويعمل الآن أسطول مكون من 15 سيارة أجرة في بوابات المبنى B وهناك خطط لتوسيع هذه الخدمة، بحسب خليج تايمز.
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