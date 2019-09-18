كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازدادت عمليات البحث عن التحول الرقمي في الإمارات؟

تم تصنيف الإمارات والمملكة العربية السعودية كرائدتين في عمليات البحث عبر الإنترنت بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالأمن الرقمي والتحول على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن SEMrush ، مجموعة التسويق الرقمي الكل في واحد.

وغطت دراسة البيانات الخلفية أربعة مصطلحات رقمية إستراتيجية رئيسية هي: “التحول الرقمي” ، “التسويق الرقمي” ، “الأمن السيبراني” و “أمان الكمبيوتر”، والزيادات الكبيرة في عمليات البحث التي تسلط الضوء على كيفية قيام دول الخليج بوضع حماية البيانات على جدول الأعمال.

ومن حيث اتجاهات حجم البحث عبر الإنترنت من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2019، كان المصطلح الأكثر بحثًا في الإمارات هو “التسويق الرقمي”، يليه “الأمن الإلكتروني” عن كثب. وبالنسبة للنمو على أساس سنوي، فإن مصطلحات البحث الإماراتية الأسرع نمواً هي “التسويق الرقمي” بنسبة 28 في المائة، تليها “الأمن السيبراني” بنسبة 25 في المائة، و”التحول الرقمي” بنسبة 24 في المائة، و “أمان الكمبيوتر” بنسبة 23 في المائة .

وفي الوقت نفسه، شهدت المملكة العربية السعودية أكبر قفزة في السوق الموحدة في أحجام البحث ذات الصلة خلال نفس الفترة. وكان مصطلح “التحول الرقمي” هو الأسرع نمواً في المملكة، حيث حقق نموًا بنسبة 123 في المائة، مع “التسويق الرقمي” و “أمان الكمبيوتر” بنسبة 84 في المائة و 30 في المائة على التوالي.

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وعلق آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية في SEMrush لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “توفر هذه الأفكار للمسوقين العاملين في هذا القطاع وضوحًا أكبر في مصالح المقيمين والشركات في كل من الإمارات والمملكة العربية لسعودية. من خلال تسخير هذه البيانات، ستكون هذه الشركات قادرة على دعم حملاتهم التسويقية والتواصل للحصول على فرص عمل جديدة مع تزايد الاهتمام والاستثمار “،

وأضاف “وفقًا لشركة Internal Data Corp، ستخصص الإمارات والمملكة العربية السعودية 8 مليارات و 11 مليار دولار على التوالي، لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في العام المقبل، وهو أمر يحتاج المسوقون إلى مراقبته.”

وفي السنوات الأخيرة، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات رقمية كبيرة من قبل القطاع العام والتي زادت من الاهتمام بأهمية المضي قدماً في قضايا مثل التحول الرقمي والتسويق الرقمي والأمن السيبراني. وتمشيا مع البنية التحتية الرقمية والاستثمار التكنولوجي، حددت بيانات بحث SEMrush هذه الاتجاهات الرقمية وسلطت الضوء على مجالات الفرص التي يمكن تعزيزها لزيادة الوعي العام، بحسب موقع tahawultech.