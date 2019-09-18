كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي تحقق حلم أمريكية قبل وفاتها

تطوعت شركة محلية في الإمارات لمساعدة امرأة أمريكية شابة مصابة بمرض عضال لتحقيق حلمها بزيارة دبي قبل وفاتها.

وتتصدر زيارة المدينة لمشاهدة برج خليفة و Underwater Aquarium في دبي مول قائمة أمنيات جنيفر أورتيز البالغة من العمر 24 عامًا والتي لديها وقت محدود للعيش بسبب مرض في القلب.

وبعد فترة وجيزة من نشر صحيفة غلف نيوز قصتها، اتصل محمد زاهد، الرئيس التنفيذي لشركة Tripzy.ae و Myride.ae بالصحيفة وعرض تغطية تكاليف رحلة جنيفر.

وقال زاهد “قرأت مقالاً في غلف نيوز أن جينيفر أوريتز ترغب في زيارة دبي. لذلك قررنا تحقيق رغبتها وجعلها تجربة لا تنسى. ستوفر Myride.ae وسائل نقلها من المطار بسيارة رولز رويس، وسيتبع ذلك جولة في المدينة بسيارة ليموزين. إلى جانب ذلك ، ستوفر tripzy.ae لها إقامة لمدة يومين في برج خليفة “.

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وأضاف زاهد “هذه هي طريقتنا في دعم جنيفر وإضفاء ابتسامة على وجهها وهي تخوض معركة شجاعة مع المرض”.

ونشرت جنيفر أورتيز، من كولورادو ، قائمة أمنياتها على منصة التمويل الجماعي GoFundMe بعد عملية زرع قلب فاشلة للمرة الثالثة.

ووتشمل العناصر الأخرى المدرجة في قائمتها رحلة إلى مدينة نيويورك، ومشاهدة عروض برودواي الموسيقية، والذهاب إلى المغرب وركوب الجمال عبر الصحراء، ومقابلة الأخوة جوناس، واستئجار منزل مع عائلتها في عيد الشكر، حيث قضت الأعياد الخمسة الأخيرة في المستشفى.