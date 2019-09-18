كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تحقق الإمارات أهدافها في تخفيض انبعاثات الكربون؟

قامت حوالي 148 دولة بالتوقيع والتصديق على اتفاقية باريس للمناخ، وكانت دولة الإمارات أول دولة وضعت بصمتها في هذا المجال.

يتطلب اتفاق باريس من كل دولة تقديم مساهمتها المحددة وطنيا، ولأهداف التي تريد تحقيقها، والتي يمكن أن تكون غامضة بعض الشيء.

وفي العام الماضي، كانت دبي على الغلاف الأمامي لناشيونال جيوغرافك لشهر يوليو. ومع احتلال دولة الإمارات المرتبة السابعة من بين أعلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا للفرد، فإن رؤية دبي للحصول على أقل بصمة كربون بحلول عام 2050، منحتها المجلة لقب “المدينة الخضراء الأكثر احتمالًا في العالم”.

وفي عام 1990، أصدرت دولة الإمارات 32.6 طن من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد في السنة. في عام 2010، وانخفض الرقم إلى 21.9 طن للشخص الواحد في السنة من خلال السياسات المطبقة في البلاد، وتبلغ توقعات انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارات ما بين 280 إلى 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2030.

وأطلقت الإمارات استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى إنتاج 7% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2021، و 25% بحلول عام 2030 و 75% بحلول عام 2050، بحسب أريبيان بيزنس.

وتظهر نظرة سريعة على التقرير الرسمي من هيئة كهرباء ومياه دبي أن 4% فقط من إجمالي الطاقة تم إنتاجها من الطاقة المتجددة في عام 2017. وفي أبو ظبي، كانت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة 1%.

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واتخذت بعض المبادرات الرئيسية، مثل حديقة محمد بن راشد آل مكتوم أكبر حديقة شمسية في العالم باستثمار 50 مليار دولار تهدف إلى توليد 5000 ميجاوات من الطاقة بحلول عام 2030.

وتمثل حسابات النقل البري ربع إجمالي انبعاثات الكربون في دبي. مع امتلاك دبي لأكبر عدد من السيارات للفرد و 14% فقط من السكان الذين يستخدمون وسائل النقل العام.

ضاعفت هيئة كهرباء ومياه دبي عدد نقاط الشحن للسيارات الكهربائية في المدينة، وهناك 200 محطة شحن لـ 4000 سيارة.

وترفض الحكومة التهاون، وأضافت هيئة الطرق والمواصلات 200 سيارة كهربائية جديدة من تسلا هذا العام وتخطط لجعل نصف سيارات الأجرة الخاصة بها كهربائية / مختلطة بحلول عام 2021.

لكن المشتري الوحيد لهذه السيارات لا يزال الحكومة. على الرغم من أن الجهات التي تبنتها في وقت مبكر لديها العديد من الحوافز، من مواقف السيارات الخضراء المجانية إلى رسوم تسجيل المركبات، والشحن المجاني.