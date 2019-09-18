جلسة تعريفية بآلية الترشيح لـ«جائزة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) عقدت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، جلسة تعريفية عن الجائزة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة في أبوظبي، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى حث أفراد المجتمع على ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وتنظم جائزة أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحضر الجلسة كل من معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية.

وقدم عيسى السبوسي، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، نبذة عن الجائزة وآلية الترشيح، فضلاً عن أهميتها ودورها في تكريم وتقدير أصحاب الأعمال الخيّرة والخدمات الجليلة، مستعرضاً أمثلة متميزة لمكرمين سابقين بالجائزة، بمن فيهم المرحوم محمد خلف المزروعي الذي حصل على جائزة أبوظبي في عام 2015.

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