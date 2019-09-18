أحمد بن سعيد يشهد تخرج طلبة كلية «الإدارة الحكومية»

دبي (الاتحاد)

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مطارات دبي، بتخريج الدفعة السادسة من برامج الماجستير 2019 بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في كلمته الافتتاحية خلال الحفل: «تطورت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، انطلاقاً من ترجمة فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حتى أصبحت اليوم صرحاً علمياً وتطبيقياً عالمياً، لهندسة وإعداد صناع القرار والمخططين وقيادات العمل المؤسسي». وأضاف: «إننا نعتز بقدرات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في خلق فرص تعليمية وتدريبية لمساعدة المؤسسات على استيعاب واستثمار ثروتها البشرية»، واختتم معالي القطامي كلمته بالإعلان عن توجه الكلية لتخصيص برامج نوعية لمنح درجة الدكتوراه، في ضوء حجم الطلب المتنامي على برامج الدراسات العليا. من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري: «في كل عام نفخر بخريجي طلاب برامج الماجستير الذين سيمثلون بالتأكيد إضافة نوعية إلى جهاتهم من خلال الخبرات والمهارات والتجارب الإدارية العالمية التي اكتسبوها من خلال الدراسة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ليبدؤوا صفحة جديدة من حياتهم العملية والعمل مع إخوانهم لتحسين بيئة العمل الحكومي، وترسيخ نهج متطور للعمل الحكومي القائم على الابتكار والإبداع والأفكار غير التقليدية التي من خلالها يمكن لنا تحقيق طفرات اقتصادية تحقق ريادة الدولة في كافة المجالات». وشهد الحفل تخريج 83 طالباً وطالبة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وفي ختام الحفل، كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خريجي الكلية.