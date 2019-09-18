ولي عهد الفجيرة يلتقي أعضاء جمعية «سواعد الإمارات»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة ترسيخ مبدأ ثقافة التطوع، وبناء اتجاهات إيجابية لتشجيع الأجيال الجديدة، وتوجيه إمكانياتهم نحو العمل التطوعي، مشيراً إلى أهمية أن ينخرط أبناء الفجيرة في العمل التطوعي باعتباره جزءاً من ثقافة الخير والعطاء التي باتت الإمارات تعرف بها، بوصفها عاصمة للعمل الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، أعضاء مجلس إدارة جمعية «سواعد الإمارات» التطوعية، وعدداً من متطوعيها الذين جاؤوا للسلام على سموه، واطلاعه على خطط عملهم المستقبلية.

واستمع سموه إلى شرح من فاطمة سعيد الشهياري، رئيس مجلس إدارة جمعية «سواعد الإمارات»، عن المبادرات التي قامت بها الجمعية، وتجربتها في العمل التطوعي، مشيداً بالدور الذي يبذله أعضاء الجمعية، لإنجاح أهدافها في خدمة الوطن والمجتمع الإماراتي وأبنائه.

ودعا سمو ولي عهد الفجيرة إلى تطوير عمل الجمعية وتوسيع أنشطتها، واستقطاب الطاقات الشابة في مجالات العمل الإنساني، وإفساح المجال لمبادراتهم الشخصية التطوعية وتبني تنفيذها، بما يضمن قيام جمعية «سواعد الإمارات» بمسؤولياتها المجتمعية، والنهوض بالعمل التطوعي إلى آفاق أرحب.