بدرية الكسار (أبوظبي) نظم الاتحاد النسائي العام، ورشة بناء القدرات بعنوان «البرلمانية الواثقة» ضمن «حملة فاطمة بنت مبارك 50:50 للتمكين السياسي للمرأة»، وذلك برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتزامناً مع الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ويأتي إطلاق الاتحاد النسائي العام «حملة فاطمة بنت مبارك 50:50 للتمكين السياسي للمرأة»، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة المقبلة.

وشهدت الورشة التي قدمتها الدكتورة ياسمين جمعة المهيري في مقر الاتحاد بأبوظبي، تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول أهم التحديات التي تواجه تفعيل ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة والمتمثلة في عوامل عدة، من بينها الصورة الذهنية في المجتمع حول المشاركة السياسية للمرأة، ما انعكس سلباً على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «البرلمانية الواثقة» في ورشة عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.