4 فئات جديدة لمسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التربية والتعليم النسخة السادسة من سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي ستضم 4 فئات جديدة في 2019-2020، بالإضافة إلى توجهها لإطلاق عدد من المسابقات الجديدة الخاصة برياض الأطفال والجامعات وسيتم الإعلان عنها في أكتوبر المقبل.

ولفتت الوزارة في مؤتمر صحفي، أمس، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والأنشطة أن العدد الإجمالي لفئات المسابقة ارتفع إلى 24 فئة، ويمكن للطلبة الذين حققوا نتائج مميزة فيها التأهل إلى عضوية الفرق الوطنية وتمثيل الدولة في بطولات عالمية.

وأشارت الشامسي إلى فتح باب التسجيل في سلسلة المسابقات التي من المتوقع أن يشارك فيها حوالي 4 آلاف طالب من مختلف المراحل التعليمية من طلبة المدرسة الإماراتية والمدارس الخاصة على مستوى الدولة، وتهدف المسابقات إلى تفعيل مختبرات الروبوت وتعزيز التنافس في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى وحجم المشاركة العالمية في مجال المهارات المتقدمة والتنافسية الدولية.

وأضافت: تتألف سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من 24 مسابقة فرعية، وسيتم تنفيذ لقاءات تعريفة ودورات تدريبية من خلال المراكز التخصصية والبالغ عددها 31 مركزاً. ويتم إعداد الطلبة للمشاركة في السلسلة خلال أيام السبت والعطلات المدرسية، وفي إجازتي الشتاء والربيع لمدة خمسة أيام في الأسبوع.

وتضم السلسلة حزمة من المسابقات الوطنية والعالمية في مجالات البرمجة والروبوت والابتكار التقني، والتي تؤهل الفائزين لتمثيل دولة الإمارات في عشر مسابقات دولية تعقد على مدار العام في كل من جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية التشيك، وفرنسا وسنغافورة.

وتنقسم سلسلة المسابقات إلى ثلاثة مجالات رئيسة، هي مسابقات الروبوت، وهي مجموعة من المسابقات التي تهتم بتنمية مهارات الطلبة في مجالات التصميم التكنولوجي والهندسة الميكانيكية والإلكترونية، ومسابقات المبرمج الصغير، وهي مجموعة من المسابقات التي تركز على إكساب الطلبة مهارات البرمجة وحل المشكلات بما يتناسب مع المراحل الدراسية المختلفة. وكذلك مسابقات الإبداع التقني، وهي مجموعة من المسابقات التي تُزوِّد الطلبة بمهارات التفكير الإبداعي وتُكسِبُهم مهارات التفكير المنطقي وخطوات المنهج العلمي في الإبداع والابتكار التقني.

فرق وطنية تمثل الدولة

ومن المقرر أن تُنظم الوزارة خلال الشهور المقبلة عدداً من اللقاءات التعريفية يتم من خلالها شرح وتوضيح قواعد المسابقات وشروطها والجدول الزمني والمكاني لكل من التدريب والتصفيات، وذلك تمهيداً للمشاركة في البطولة الوطنية في أبوظبي، والتي ستثمر عن تشكيل فرق وطنية تمثل الدولة في عدد من البطولات الدولية.

وأضافت الدكتورة الشامسي: «أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والبرمجة من أهم سمات المجتمعات الحديثة، وشهدنا حضورهم وتطبيقاتهم في العديد من مناحي الحياة اليومية، ونحن في الوزارة حريصون على تزويد طلبتنا بكافة علوم ومعارف العصر وفتح آفاق التعلم والإبداع أمام عقولهم، وقد سعدنا بمخرجات النسخة الخامسة من المبادرة وبالقدر الكبير من المهارات التقنية التي حققها الطلبة خلال مشاركتهم بفعالياتها في العام السابق».