الشارقة (الاتحاد) أحرزت جامعة الشارقة أحد المراكز الثلاثة الأولى بين الجامعات العاملة على مستوى الدولة وفقاً لمقررات منظمة التصنيف العالمي «THE» من خلال تقدمها هذا العام بمستويين عن العام الماضي الذي كانت تحتل خلاله المستوى الخامس.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن جامعة الشارقة تُعد حالياً من كبريات الجامعات محلياً وإقليمياً، فهي تقدم برامج أكاديمية في سلسلة واسعة من التخصصات، من خلال 107 برامج أكاديمية معتمدة في مختلف التخصصات: 53 برنامجاً منها لدرجة البكالوريوس و53 برنامجاً لدرجتي الماجستير والدكتوراه وبرنامج واحد لدبلوم الدراسات العليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الشارقة تتقدم للمركز الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.