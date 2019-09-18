«جمعية الإمارات» تنظم جلسة حوارية للشباب

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد محمد حسن عمران، رئيس شركة الاتصالات السابق، أن شباب الدولة يمتلكون من القدرات والمؤهلات ما يؤهلهم لقيادة مستقبل دولة الإمارات، في ظل توفر البيئة المحفزة، التي تساعدهم على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العنصر الأساسي للنمو الاقتصادي للدولة.

جاء ذلك ضمن الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس، تحت عنوان «المرحلة المقبلة.. تحديات وفرص» وذلك ضمن أجندة برامج الجمعية السنوية للتواصل المباشر بين المسؤولين والقيادات مع أفراد المجتمع وخاصة الشباب.

وقال عمران: إن الدولة اعتمدت من بداية قيام الاتحاد على الشباب وسعت جاهدة نحو استثمار الكوادر الوطنية وتطويرها كثروة حقيقية للوطن، فنشأ بفضل تلك الرؤية جيل حافظ على المكتسبات وحقق الكثير من الإنجازات، حيث واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتباع نفس النهج لتنمية الشباب وتطوير قدراته، موضحاً أن نجاح العمل أساسه الشباب والذين نراهم اليوم يتولون المناصب القيادية في مختلف المواقع بدولة الإمارات، لتساهم جهودهم في نهضة الدولة بفضل مشاركتهم في اتخاذ القرارات، وصولاً إلى فجر جديد عبر امتلاك أول وكالة فضاء في الوطن العربي، وإطلاق أول رائد فضاء عربي، مؤكداً أن الجيل الحالي من أبناء الوطن محظوظ في ظل رؤية القيادة الواضحة للمستقبل.