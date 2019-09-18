«الفجيرة الثقافية» تحتفي بأفضل مركز خدمة متعاملين

الفجيرة (الاتحاد) احتفت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، بمركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالفجيرة، وقدمت له «درع التميز»، تقديراً لتصدره قائمة أفضل خمسة مراكز خدمية حكومية على مستوى دولة الإمارات.

وجاء التكريم خلال زيارة وفد الجمعية إلى مقر المركز، برئاسة خالد الظنحاني، ترافقه هدى الدهماني نائبة رئيس الجمعية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على استراتيجية المركز ومبادراته المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لإسعاد المتعاملين.

وأكد أحمد العبدولي مدير المركز، أن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات هو هدفنا الأسمى، وأضاف: «لقد عملنا على إعداد خطة شاملة لتطوير خدماتنا وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى تطلعات ورؤى المتعاملين وتحقيق السعادة لهم، وفق أعلى المعايير العالمية»، مثمناً مبادرة جمعية الفجيرة بتكريم المؤسسات والأفراد المتميزين.

من جهته، أثنى رئيس الجمعية خالد الظنحاني، على فريق العمل بمركز الهوية وجهوده على ما يبذله في سبيل الارتقاء بالعمل.

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