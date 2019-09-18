«السلامة المرورية لطلبة المدارس» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الرابعة للعام الجاري تحت شعار (السلامة المرورية لطلبة المدارس)، اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف توعية السائقين وأولياء الأمور من مسببات الحوادث المرورية التي قد يتعرض لها الطلاب أثناء رحلتهم من وإلى المدرسة.

وأفاد العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، مدير إدارة المرور والدوريات بأن الحملة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لوزارة الداخلية وقطاع المرور في القيادة، وذلك ضمن إطار المبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

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