«مواصلات الإمارات» تنقل 10 آلاف طالب جامعي

دبي (وام) استقبلت مواصلات الإمارات العام الجامعي الجديد بتقديم خدمات النقل لأكثر من 10 آلاف طالب جامعي عبر 753 حافلة.

وكشف بدر العطار، المدير التنفيذي للنقل والتأجير في دبي والشارقة في مواصلات الإمارات، أنه يتم تنظيم عدة رحلات يومياً، ما بين المؤسسة الجامعية وأماكن سكن الطلبة، وبالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، بما يضمن تلبية جميع مواعيد الطلبة، والالتزام بجداول المحاضرات والأنشطة.

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