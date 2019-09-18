ورشة للحفاظ على المظهر العام في «الحديريات»

أبوظبي (الاتحاد) نظم قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة ورشة استهدفت رفع مستوى الوعي لدى مقاولي مشاريع تطوير جزيرة الحديريات بشأن المحافظة على المظهر العام، وذلك من منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي للمحافظة على البيئة.

حضر الورشة ممثلو شركة مدن العقارية، مقاولو شركة مدن العقارية (شركة هلالكو و شركة الطاير)، مقاولو الباطن لتوريد مواد الخرسانة الجاهزة.

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