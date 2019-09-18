حملة نظافة في غياثي

الظفرة (وام) نظمت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة غياثي، وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «‏تدوير» حملة نظافة لإزالة مشوهات الرمي العشوائي بالمدينة.

وبلغ حجم النفايات التي تم جمعها وإزالتها 484 طنا، وشارك في الحملة 30 عاملاً واستخدام10 معدات.. وشملت الحملة مضمار وعزب سباق الهجن، ومزارع غياثي الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الشعبيات بالمدينة ومرابع غياثي والمنطقة الصناعية الجديدة والقديمة. وتتواصل الحملة حتى نهاية الشهر الجاري لتشمل جميع مناطق المدينة.

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