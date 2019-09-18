عجمان تحول «الحمأة» إلى كهرباء

عجمان (وام)

بدأت حكومة عجمان، ممثلة بشركة عجمان للصرف الصحي الخاصة المحدودة «ASPCL»، تنفيذ مشروع فريد من نوعه لإنتاج الطاقة ، سيضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجال توليد الكهرباء الخضراء من «الحمأة» بتكلفة تبلغ 120 مليون درهم وبطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 26 ألف كيلوواط يومياً.

أعلن ذلك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، عقب الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة وحضره أعضاء المجلس.

وأكد أن مشروع تحويل الحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه العادمة إلى إنتاج الكهرباء في عجمان يعتبر مشروعاً مهماً للغاية، لأنه لن يقلل فقط من كمية الحمأة التي يتم التخلص منها على البيئة بنسبة 85 في المائة - مع تعزيز هدف المدينة المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها - ولكن أيضاً استغلاله لتوليد الكهرباء الخضراء باستخدام غازاتها الحيوية والتي يتم جمعها من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي نفسها، وبالتالي خفض تكاليف التشغيل، وتقليل اعتماد الشركة على الكهرباء من شبكة الكهرباء العامة التي تديرها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 26 ألف كيلوواط من الطاقة الخضراء يومياً، تمثل حوالي 50 في المائة من الطلب الحالي على الكهرباء في المحطة ما سيساهم في تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة في الإمارات.

وأشار إلى انه تم منح عقد إنشاء هذا المشروع لشركة «M/‏‏‏ s Six Construct Ltd»، وهي أحد أقسام مجموعة «BESIX» وكجزء من العقد ستقوم

«M/‏‏‏ s Six Construct Ltd» بتصميم وهندسة وبناء منشأة تحويل الحمأة إلى طاقة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الجرف الصناعية 3 في عجمان، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المنشأة الجديدة بحلول نهاية عام 2021.