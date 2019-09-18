إطلاق «تكسي دي اكس بي» المجانية في مطار دبي

دبي (وام) أطلقت مطارات دبي خدمة «تكسي دي اكس بي» المجانية الجديدة المتوافرة في الكونكورس بي (مبنى 3) من مطار دبي الدولي.

وقال عيسى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي إن إدخال خدمة «تكسي دي اكس بي» يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات عملائنا الذين يجدون في خدمة العربات أمراً مفيداً تماماً لجهة تقليل المشي والوصول بسرعة إلى هدفهم.

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