الامارات | 48 % من المدارس الخاصة في أبوظبي تقدّم تعليماً مقبولاً

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 % من المدارس الخاصة في أبوظبي تقدّم تعليماً مقبولاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّثت دائرة التعليم والمعرفة نتائج برنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وفقاً لنتائج دورة التقييم الخامسة، وأظهرت نتائج 191 مدرسة - تم تقييمها خلال العام الدراسي 2017 - 2018 وحتى يونيو 2019، قامت خلالها فرق التقييم بمشاهدة أكثر من 22 ألف حصة دراسية - تحسناً في أداء المدارس الخاصة، حيث جاء الأداء التعليمي لنحو 97% من المدارس الخاصة في أبوظبي ما بين متميز ومقبول مقارنة بـ78% من المدارس خلال دورة التقييم الرابعة.

وتفصيلاً، حلت نحو 49% من المدارس الخاصة بأبوظبي في النطاق (أ) عالية الأداء «تقدم تعليماً من جيد إلى متميز»، و48% من المدارس في النطاق (ب) مُرضية الأداء «تقدم تعليماً مقبولاً»، وانخفضت أعداد المدارس الواقعة في النطاق (ج)، التي تحتاج إلى تحسن كبير «تقدم تعليماً ضعيفاً وضعيفاً جداً»، إلى 3% من إجمالي عدد المدارس العاملة في الإمارة.

وكشفت نتائج التقييم ارتفاع عدد المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم «متميز» إلى سبع مدارس، مقارنة بأربع مدارس في الدورة السابقة، وحصول 23 مدرسة على تقييم «جيد جداً» بزيادة ست مدارس على الدورة الرابعة، و63 مدرسة على تقييم «جيد» بزيادة بلغت 11 مدرسة، و92 مدرسة حصلت على «مقبول» بزيادة بلغت 18 مدرسة، وانخفض عدد المدارس الحاصلة على تقييم «ضعيف» من 35 مدرسة في الدورة الرابعة إلى خمس مدارس في الدورة الخامسة، بالإضافة إلى انخفاض المدارس الحاصلة على تقييم «ضعيف جداً » من سبع مدارس إلى مدرسة واحدة فقط.

ووفقاً لنتائج تقييم الدورة الخامسة، المنشورة على موقع الدائرة أخيراً، زاد عدد المدارس في النطاق (أ) من 75 مدرسة في الدورة الرابعة إلى 93 في الدورة الأخيرة، كما ارتفع عدد المدارس الواقعة في النطاق (ب) من 74 مدرسة إلى 92، فيما انخفض عدد المدارس الواقعة في النطاق (ج) من 42 مدرسة إلى ست مدارس.

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وبيّنت النتائج أن المدارس السبع الحاصلة على تقييم «متميز» تضم ست مدارس تقدم المنهاج البريطاني، ومدرسة واحدة تقدم منهاج بكالوريا دولية، و12 مدرسة منهاج أميركي، وسبع مدارس منهاج بريطاني، ومدرسة واحدة تدرّس المنهاج الفرنسي، ومدرسة للمنهاج الهندي، ومدرسة للمنهاج الألماني، بالإضافة إلى مدرسة منهاج ياباني.

وحصلت على تقييم «جيد» 20 مدرسة تقدم المنهاج الأميركي، و17 مدرسة للمنهاج البريطاني، و12 مدرسة للمنهاج الهندي، و10 مدارس لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ومدرستان لمنهاج «سابيس»، ومدرستان للمنهاج الكندي، فيما ضم تقييم «مقبول» 18 مدرسة للمنهاج الأمريكي، و14 مدرسة للمنهاج البريطاني، و37 مدرسة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، و12 مدرسة للمنهاج الهندي، وثلاث مدارس منها «سابيس»، ومدرستان للمنهاج الباكستاني، ومدرسة للمنهاج الفرنسي، بالإضافة إلى 15 مدرسة تقدم مناهج مختلفة.

وحصلت خمس مدارس على تقييم «ضعيف»، تضم مدرسة تقدم المنهاج الفلبيني، ومدرسة إيرانية، ومدرسة هندية، ومدرسة باكستانية، بالإضافة إلى مدرسة تقدم منهاج وزارة التربية التعليم، بالإضافة إلى مدرسة واحدة باكستانية حصلت على تقييم «ضعيف جداً».

نتائج التقييم كشفت عن ارتفاع عدد المدارس الخاصة، الحاصلة على تقييم متميز.