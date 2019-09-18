الامارات | 118 مركزاً للتصويت خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مركزاً للتصويت خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة الوطنية للانتخابات، ورشة للتوعية بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والإجراءات المتعلقة بها، تحت عنوان «المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، حيث تم خلالها تسليط الضوء على الآليات والإجراءات التي تضمن تنفيذ عمليات التصويت خارج الدولة، يومي 22 و23 سبتمبر، وفق أرقى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

وتم خلال ورشة العمل التركيز على المراكز الانتخابية، التي يصل عددها إلى 118 مركزاً، موزعة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في مختلف دول العالم، حيث تم تزويد العاملين في هذه المراكز بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال فترة التصويت خارج الدولة، ولاسيما في ما يتعلق باستقبال الناخبين وتوجيههم لممارسة حقهم الانتخابي، بالإضافة إلى تعريفهم بآلية طباعة ورقة الاقتراع، وبما يضمن الشفافية والدقة والنزاهة في عمليات التصويت، التي تتم خارج الدولة بشكل يدوي وعبر صناديق اقتراع.

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وقال الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد الغفلي، إن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على توفير جميع الإمكانات والقدرات لتأهيل الكوادر والكفاءات داخل الدولة وخارجها، بما يضمن سير أفضل للعملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من ممارستهم حقهم الانتخابي باختيار من يمثلهم بكل يسر وسهولة أينما كانوا، عبر توفير مراكز مجهزة لاستقبالهم، على مدار فترة التصويت المقررة خارج الدولة، وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ودعا جميع أعضاء الهيئات الانتخابية، أينما كانوا، إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، للإسهام في مواكبة تطلعات قيادة دولة الإمارات إلى تمكين المواطن من الإسهام الفاعل في عملية صنع القرار، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

كما تناولت الورشة شرحاً عن آليات التصويت خارج الدولة، التي ستكون في 118 مركزاً انتخابياً موزعة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج، وذلك يومي 22 و23 سبتمبر 2019، حيث سيكون التصويت في هذه المراكز عن طريق نظام التصويت اليدوي، من خلال صناديق الاقتراع التي تم توفيرها في هذه المراكز وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.