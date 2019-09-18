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الامارات | مكتوم بن محمد وهزاع بن زايد وشيوخ يعزون في شهداء الوطن

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الفجيرة - أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في شهيدي الوطن علي عبدالله الظنحاني وسيف ضاوي الطنيجي، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموّه، خلال زيارته أمس، خيمتي العزاء بمنطقتي دبا والحنية في الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء في شهيدي الوطن علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي. وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهيدين.

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وقدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، رئيس دائرة النقل، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد مسلم العامري وصالح حسن بن عمرو، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموّهم، خلال زيارتهم أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في مدينة أبوظبي، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الشهيدين.

وقدّم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد مسلم العامري وصالح حسن بن عمرو.

وأعرب، خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في مدينة أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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