الامارات | «تنمية المجتمع» تطلق «أولمبياد» لكبار المواطنين قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تطلق «أولمبياد» لكبار المواطنين قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل هيئة تنمية المجتمع في دبي على تنفيذ مشروع لتحفيز كبار السن في الإمارة على ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية، لتكون جزءاً أصيلاً في ممارساتهم اليومية في إطار الخطط التي تضعها حالياً لتطوير خدمات الرعاية المقدمة لهم، حيث كشفت مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي مريم حمد الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، عن قرار الهيئة تأسيس دورة خاصة للأولمبياد لكبار المواطنين في إمارة دبي بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي.

وقالت الحمادي إن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة المشروع الأولية، لأنها تعتزم التركيز على الجانب الرياضي في حياة كبار المواطنين خلال المرحلة المقبلة، كونه يمثل ركيزة أساسية في حياة أي إنسان منتج، خصوصاً كبار المواطنين الذين يحتاجون لشحذ كل طاقتهم وإمكاناتهم بشكل مستمر. وأكدت أن العمل جارٍ على تنفيذ الخطة الأولية ليتم الإعلان عن تفاصيل المشروع عندما تكتمل الصورة النهائية لآلية تنفيذه.

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وأشارت الحمادي الى اعتماد الهيئة في قراراتها المتعلقة بالخدمات المقدمة لأي من فئات المجتمع على التقارير والأبحاث العلمية الحديثة، موضحة أن الدراسات العلمية تؤكد ضرورة اتباع الأفراد فوق عمر الـ65 عاماً برامج رياضية منتظمة في سبيل المحافظة على صحتهم وقدرتهم على الإنتاج.

وأفادت بأنه وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن الأنشطة البدنية لهذه الفئة العمرية تتضمن الأنشطة البدنية الترويحية أو أنشطة وقت الفراغ، والتنقل عبر المشي أو ركوب الدراجات، بالإضافة إلى الأنشطة المهنية إذا كان الشخص لايزال يعمل، والأعمال المنزلية، واللعب، والمباريات، والألعاب الرياضية أو التدريبات المخططة في إطار الأنشطة الأسرية والمجتمعية اليومية.

وتابعت أن تلك التقارير تنصح بضرورة اتباع المسنين عدداً من العادات والأنشطة من أجل تحسين اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية، وصحة العظام، والحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والاكتئاب، والتدهور المعرفي مثل ممارسة أنشطة المقاومة، أي الأنشطة التي تعمل على تقوية العضلات التي تشمل المجموعات العضلية الرئيسة يومين أو أكثر في الأسبوع، بالإضافة الى ضرورة ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل الشدة وتوزيعها على مدار الأسبوع، أو 75 دقيقة من النشاط البدني المرتفع الشدة وتوزيعها على مدار الأسبوع، أو مزيج من النشاط البدني المعتدل الشدة والمرتفع الشدة.