تطوير 4 مناطق في مدينة محمد بن زايد

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي الأعمال التطويرية في مدينة محمد بن زايد، والتي تشمل أربع مناطق رئيسة بمساحات تبلغ 2623 هكتاراً، على أن تستكمل مراحل المشروع بحلول نهاية العام 2021، ويضم المشروع إعادة تأهيل طبقات شبكات الطرق والشوارع وتطوير شبكات الكهرباء وتنفيذ محطات الكهرباء الفرعية، وإضافة أعمدة إنارة الشوارع وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار وتطوير شبكة الصرف الصحي وتجميل الشوارع، وإضافة مسارات للدراجات الهوائية وتطوير شبكة الري.

وقال المهندس خليفة القمزي، مدير مشروع بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في البلدية لـ«الاتحاد»: «إن البلدية افتتحت بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» المعرض التعريفي الذي يستمر في دلما مول حتى 21 سبتمبر الجاري، لتوعية الجمهور من سكان مدينة محمد بن زايد بالأعمال التطويرية التي يجري العمل عليها وإطلاعهم على مستقبل المدينة، حيث تحرص بلدية مدينة أبوظبي علي التواصل مع السكان».

وأضاف أن «المشروعات التطويرية تشمل أعمال البنية التحتية، وإصلاح حالات هبوط الطرق والشوارع وإعادة تأهيل شبكة الطرق القائمة، علاوة على إضافة مواقف وممرات عبور المشاة ومسارات للدراجات الهوائية يراعى فيها معدلات الأمان لمستخدميها، على أن يتم إنشاؤها في الشوارع الرئيسة والفرعية فقط في مدينة محمد بن زايد، وإضافة الإنارة لجميع الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية (بتقنية الليد) والزراعات التجميلية في الشوارع الرئيسة والفرعية والداخلية».

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وأشار المهندس القمزي إلى أن إعادة تأهيل طبقات شبكة الطرق والشوارع تتم بمسافة 157 كيلو متراً، لافتاً إلى أن مشروعات الأعمال التطويرية تشمل أيضاً إضافة مواقف السيارات والمخطط أن يكون عددها 22 ألفاً و600 موقف موزعة على مستوى مدينة محمد بن زايد، وإضافة وتركيب 222 عمود إنارة للطرق لتغطي جميع المناطق.

ولفت إلى أن تطوير شبكة تصريف الأمطار ستكون بطول 136 كيلو متراً، وشبكات الري بطول 104 كيلو مترات، ويبلغ طول شبكات الصرف الصحي 118 كيلو متراً، وسعة خزانات الصرف الصحي 5100 متر مكعب، موضحاً أن أعمال الزراعة والتشجير سوف تتم على مساحات 353 كيلومتراً في مختلف مناطق وقطاعات مدينة محمد بن زايد، علاوة على إنشاء ممرات المشاة في مساحات 410 كيلومترات، وإضافة مسارات للدراجات الهوائية وتجميل الشوارع بمسافة 84 كيلومتراً.

وأوضح أن مدينة محمد بن زايد تضم حوالي 37 حوضاً، بدءاً من منطقة E16 وحتى طريق أبوظبي - الغويفات، وتضم أربع مناطق بمساحة إجمالية 2623 هكتاراً موزعة في المنطقة B ومساحتها 684 هكتاراً، والمنطقة c بمساحة 749 هكتاراً، والمنطقة G بمساحة 215 هكتاراً والمنطقة D وتبلغ مساحتها 948 هكتاراً.