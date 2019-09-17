محمد بن زايد يستقبل الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة حالياً.

وبحث سموه والوزير الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا، خلال اللقاء، الأحاديث الودية حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً... 10 مليارات دولار استثمارات مشتركة بين الإمارات وإندونيسيا

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.