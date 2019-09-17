محمد بن زايد يستقبل المشاركين في برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، المشاركين في الدورة الثالثة من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة".

وجاء، في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "محمد بن زايد يستقبل المشاركين في الدورة الثالثة من برنامج (القيادات الإعلامية العربية الشابة) والذي يشارك فيه أكثر من 100 شاب وشابة من 19 دولة عربية".

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