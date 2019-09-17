هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن بالفجيرة

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في شهيدي الوطن علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي اللذين استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني في أرض العمليات.

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وأعرب سموه، خلال زيارة مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يشملهما بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منازل الصديقين والأبرار ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.