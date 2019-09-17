يولا خوري رئيساً تنفيذياً لـ ايس القابضة

أعلنت ’ايس القابضة‘ عن تعيين يولا الخوري في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتتولى الخوري من خلال منصبها الجديد دعم خطط النمو المستدامة للمجموعة عبر تنفيذ استراتيجية ’ايس‘ الرامية لزيادة الإيرادات وتعزيز التوسع الجغرافي. وتملك الخوري كل مقومات النجاح وذلك استناداً إلى خبرتها الواسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين التي تمتد لعقدين من الزمن، ومسيرة مهنية ناجحة في المملكة المتحدة ولبنان ودول الخليج العربي.

وبهذه المناسبة، قال نجيب بحوث، الرئيس التنفيذي لـ ’إم آي جي القابضة‘: "تتمتع يولا الخوري بخبرات مستفيضة في مجال التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى سجلها الحافل في تعزيز نمو أعمال ’ايس القابضة‘ ما يؤهلها لقيادة المجموعة نحو مواصلة تحقيق أهدافها"

من جانبها، قالت يولا الخوري الرئيس التنفيذي لـ ايس القابضة‘: "لا يمكن وضع معيارٍ محدد للنجاح فهي رحلةٌ شخصية تختلف من شخصٍ لآخر. وبالنسبة لي فإن الثقة والشفافية وتقديم حلول عالية الجودة لعملائنا من أهم معايير النجاح، فهي الدافع الأبرز لبناء شراكات دائمة. وهو ما تتمتع به مجموعة ’ايس القابضة‘، وهذا هو التعريف الحقيقي للنجاح".

وتحمل الخوري شهادة التأمين المعتمدة من "معهد التأمين البريطاني" في المملكة المتحدة، وتعمل لدى ’ايس القابضة‘ منذ عقد من الزمن، وقد شغلت منصب الرئيس التنفيذي بعد نجاحها اللافت طوال تسعة أعوام في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.