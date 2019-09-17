مجموعة "صن سيت" للضيافة تستعد لافتتاح مشاريع جديدة في جزيرة النخلة

كشفت مجموعة "صن سيت" للضيافة، المجموعة المتخصّصة في الاستثمار والإدارة، والتي تمتلك منتجعات شاطئية ومطاعم في دول الخليج وأوروبا، عن استعدادها لافتتاح علامة "سوشي سامبا" في الطابق الواحد والخمسين من برج "ذا بالم تاور" في جزيرة النخلة، وسوف يشكل هذا الافتتاح الظهور الأول للعلامة الشهيرة عالمياً في منطقة الشّرق الأوسط.

هذا ومن المقرّر افتتاح أول فرع للعلامة في عام 2020 لإبهار المقيمين والزّوار الباحثين عن تجربة ضيافة استثنائية في دبي، كما سيمنح "سوشي سامبا" الضيوف فرصة التعرف على ما تقدمه فروع العلامة في ميامي ولاس فيجاس ولندن وأمستردام.

وتعليقاً على الاستعداد للافتتاح، قال لورينزو مرّاس، مدير عام مجموعة "صن سيت" للضيافة: "تملك مجموعة "صن سيت" للضّيافة فروعاً لها في كل من دبي وأبوظبي والكويت والبحرين وجينيف، كما أنّها تسعى لدخول أسواق أربيل ولندن وبرمنغهام من خلال مطاعمها المختلفة وأنديتها الشاطئية، ونحن نفخر باستعدادنا لافتتـاح علامة" سوشي سامبا" الشّهيرة في دبي، ونحن على ثقة بأن العلامة سوف تحقق في دبي شهرة واسعة لما تقدمه من نمط ضيافة خاص، وتصاميم داخلية وموقعاً رائعاً، لتكون عنصر حذب سياحي هام في نخلة جميرا".

هذا وتشتهر دبي بافتتاح عدد كبير من منافذ الترفيه والاستجمام إلى جانب المطاعم، حيث وصل الرقم الإجمالي للمطاعم المجهّزة والمقاهي في دبي مع نهاية عام 2018 إلى 11813 مطعماً، ومن ضمنها 1109 مطعماً ومقهى تم افتتاحها حديثاً، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن قطاع التسجيل وتراخيص الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه قال أنطونيو غونزالز، مدير عام مجموعة "صن سيت" للضيافة: "على الرّغم من التزامنا بتوسّعنا الدّولي، إلاّ أنّنا لا زلنا نشهد فرصاً واعدة في دبي، إذ تعدّ هذه المدينة مميزة باحتضانها تنوعاً سكانياً من أكثر من 200 جنسيّة حول العالم وملايين السّيّاح الذين يقصدونها كل عام، وبالتالي فإن الطلب على المطاعم وتجارب الضيافة الجديدة مستمر في النمو، وبفضل نمط الحياة الحديث في دبي، وما تملكه من بنى تحتيّة فنيّة وابتكاريّة وقطاع ضيافة متطور، نحن في سعي دائم نحو إيجاد فرص جديدة على الرغم من المنافسة القائمة"

الجدير ذكره أنّ "سوشي سامبا" هي العلامة التّجاريّة الجديدة التي أضافتها مجموعة "صن سيت" للضيافة إلى محفظة المطاعم الخاصة بها، والّتي تضمّ في الوقت الحالي " Black Tap" و" Luigia" و" Joe’s Backyard" و" ChickInn" و" L’Occitane Café" ومطاعم " Ammos" في دبي، إلى جانب مطعم " Sweet Chick" المقرّر افتتاحه خلال الشهر الحالي في لندن.