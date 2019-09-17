ا.د نبيل القاضي يحاضر في موتمر الامن المعلوماتي العالمي



شارك ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة بدبي في موتمر الامن المعلوماتي العالمي في ابوظبي بصفته خبيرا عالميا قي مجال الامن المعلوماتي

#eCrimeConfgress

@eCrime_Congress

Professor Nabil EL Kadhi participating at e-crime & cybersecurity congress Abu Dhabi, on Behalf of MCM and as an international Cyber Security Expert.

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