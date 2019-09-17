إعمار تقدم نجمة "دبي ستارز" إلى البطل حبيب نورمحمدوف

قدمت إعمار نجمة "دبي ستارز" إلى البطل حبيب نورمحمدوف، بطل الوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلط "UFC"، وذلك خلال حفل خاص أقيم في دبي مول.

وكان أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة إعمار، قد قدم نجمة "دبي ستارز" إلى نورمحمدوف، والتي سيتم وضعها قريباً في وسط مدينة دبي.

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