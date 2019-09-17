إنفينيتي تطلق برنامج "أكاديمية إنفينيتي الهندسيّة" لعام 2019

أعلنت شركة "إنفينيتي" للسيارات عن إطلاق دورة عام 2019 من برنامج "أكاديمية إنفينيتي الهندسيّة‘، والذي يسعى للبحث عن الكفاءات الهندسية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتأهيلها لدخول مجال هندسة ورياضة السيارات، حيث حددت يوم 25 أكتوبر 2019 موعداً لاستقبال آخر طلبات المشاركة في البرنامج.

وكونه برنامج التوظيف الوحيد من نوعه في العالم، يزود برنامج "أكاديمية إنفينيتي الهندسيّة" الطلبة بفرصة فريدة لاكتساب الخبرة في قطاع السيارات الفائقة والفورمولا 1، والعمل لمدة ستة شهور في "مركز إنفينيتي التقني" في أوروبا، إضافة لمدة ستة شهور إضافية مع فريق "رينو سبورت فورمولا 1".

وشهد البرنامج منذ طرحه زيادة سنوية في عدد طلبات التسجيل سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو العالم، حيث وصلت نسبة الزيادة في عدد الطلبات من المنطقة إلى 131% مقارنة بالعام الماضي، مع التوقعات بأن تكون نسخة العام 2019 من البرنامج الأكبر حتى الآن.

وبهذا الصدد، قال ماركوس لايث، المدير الإداري لشركة "إنفينيتي الشرق الأوسط": "نتوقع أن يشهد برنامج أكاديمية إنفينيتي الهندسيّة" في دورته السادسة نجاحاً كبيراً مع نمو سنوي متزايد من حيث عدد طلبات التسجيل المقدّمة في المنطقة، ونتطلع لتقييم مدى كفاءة وشغف الطلبة المتقدمين هذا العام، حيث توفر الأكاديمية منصّة متميزة لطلاب الهندسة الراغبين بالتخصص في قطاع السيارات".

وأضاف: " سيجري اختيار الطلبة بناء على سلسلة من المهام التي ستقيّم مدى معرفتهم بالشؤون الفنية والتقنية لقطاع السيارات، فضلاً عن مهاراتهم الشخصية، وسيسُرنا منحهم هذه الفرصة المتميزة للعمل معنا في "مركز إنفينيتي التقني" بأوروبا، ومع شركائنا في فريق "رينو سبورت فورمولا 1"، حيث سيخضعون تدريبات عملية طيلة عام كامل يكتسبون فيها رؤى حول رياضة السيارات والابتكارات المستقبلية في قطاع السيارات".

وستختار الأكاديمية أحد طلبة الهندسة من منطقة الشرق الأوسط ممن يدرسون حالياً في إحدى الجامعات المحلية أو الإقليمية المشاركة في البرنامج، وسينضم إلى ستة فائزين آخرين من مناطق أخرى (آسيا وأوقيانوسيا، كندا، الصين، أوروبا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية) للحصول على فرصة العمر واكتساب خبرة عملية في السيارات وتقنيات الفورمولا 1.

وبعد سلسلة من الاختبارات خلال عملية تقديم الطلبات، سيجري اختيار عشرة من المرشّحين النهائيين للمشاركة في فعالية التقييم النهائية التي تستضيفها شركة المسعود للسيارات وحلبة "مرسى ياس" في أبوظبي يومي 27 و28 نوفمبر، قبل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 2019 بأبوظبي.

وفي دورته الخامسة العام الماضي، وبعد سلسلة من الاختبارات والتقييمات الصارمة، جرى الإعلان عن طالب الهندسة فهيم شودهاري، كفائز في نهائيات برنامج "أكاديمية إنفينيتي الهندسية" في الشرق الأوسط. وفي منافسة محتدمة مع تسعة متسابقين آخرين من أنحاء المنطقة، أظهر شودهاري شغفه الكبير بالقطاع ليستحقّ الفوز في النهاية. وخاض شودهاري العديد من الاختبارات، من بينها امتحان في الهندسة، ومقابلات شخصية مباشرة مع أعضاء لجنة التحكيم، وبناء سيارة، وجملة من التحديات وخاصة تلك التي صممها فريق ’رينو سبورت فورمولا 1‘، وجامعة هارفارد، ونخبة من الخبراء الآخرين في القطاع.

وبإمكان الطلبة تقديم طلبات المشاركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني: academy.infiniti.com. وتضم عملية الاختيار إجراءات تسجيل من مرحلتين، وتخطّي سلسلة من الاختبارات عبر الإنترنت، ومقابلة عبر الفيديو، لتختتم بالحضور شخصياً يوم التقييم.