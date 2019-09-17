الامارات | امرأة تستدرج خليجياً بـ"فاحص سكري" وصديقها يسرقه بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تستدرج خليجياً بـ"فاحص سكري" وصديقها يسرقه بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدرجت امرأة آسيوية (30 عاماً) رجلاً خليجياً (64 عاماً)، إلى شقتها لإعطائها جهاز لفحص نسبة السكري، وحين خرج وركبا سيارته، هاجمه سائق آسيوي تبين لاحقاً أنه صديقها ووضع سكيناً على رقبة المجني عليه، ثم اصطحبه إلى مركز تجاري في منطقة القوز الصناعية لإجباره على سحب نقود، لكن المجني عليها غافله وفر واستنجد بعمال كانوا موجودين بالمكان لكن أحداً لم ينجده، ولحق به المتهم وضربه على رأسه وركله واستولى على بطاقته وسحب منها 24 ألف و500 درهم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي، إنه توجه إلى مقر سكن المتهمة الثانية في مجمع الخيل هايتس بمنطقة القوز، لتسليمها جهاز لفحص السكري، ثم توجه إلى مركبته برفقتها، وما هي إلا لحظات حتى فوجيء بسيارة من نوع نيسان باترول تقف خلفه، ونزل منها شخص وجلس على المقعد الخلفي في مركبته ووضع سكيناً على رقبته وطلب منه إعطاءه ما بحوزته من مال، فعرض عليه المجني عليه 450 درهماً كانت بحوزته، لكن المتهم رفضها وطلب منه إبراز محفظته، ثم أخرج منها البطاقة البنكية ورماها على المتهمة الثانية وطلب منها التوجه إلى البنك لسحب النقود من الصراف الآلي، لكنها رفضت.

وأضاف المجني عليه أن المتهم هدده بالقتل ثم ربط يده اليمنى بحبل بلاستيكي كان بحوزته، وطلب منه القيادة إلى مركز الخيل التجاري، ثم كرر مطالبة المتهمة التوجه إلى الماكينة لسحب النقود لكن رفضت أيضاً، وفي هذه الأثناء شاهد المجني عليه مجموعة من العمال يعملون على قارعة الطريق، فأوقف السيارة وهرول ناحيتهم واستنجد بهم لكن لم يساعده أحد، وفوجئ بالمتهم يلحق به ويضربه بمقبض السكين على رأسه وركله في خاصرته، ما أفقده الوعي للحظات، ثم حصل على بطاقته البنكية، وحين أفاق أبلغ الشرطة، واكتشف سحب مبلغ من حسابه.

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من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إنه تم تشكيل فريق بحث وتحري وتبين أن المرأة شريكة في الجريمة، لافتاً إلى أن معلومات وردت حول وجود المتهمين في إمارة الفجيرة، فتم الانتقال إلى مكانهما وضبطهما، وبتفتيشهما عثر على بطاقة المجني عليه، كما ضبط مبلغ مالي مع المتهمة الثانية.

وأضاف الشاهد أن المرأة المتهمة أقرت بأنها على علاقة غرامية بالمتهم، وقد اعتدى على المجني عليه لإبعاد الأخير عنها، وهي التي أبلغته بوجود المتهم برفقتها لكنها انكرت اشتراكها في الجريمة، مشيرة إلى أن المتهم الأول هو الذي سلمها حصتها من السرقة.

فيما اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة ومحضر استدلال الشرطة بارتكاب الواقعة بمشاركة المتهمة الثانية لافتاً إلى أنه اعتدى عليه بالضرب وسرق بطاقته وسحب منها النقود، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.