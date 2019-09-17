قرقاش: الهجوم الإرهابي على "أرامكو" تصعيد خطير

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، وإن تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق مرفوض تماماً.
وأوضح معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أن تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته".
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وأضاف معاليه: "الموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".
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