الامارات | النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة قيادة مركبة دون رخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة قيادة مركبة دون رخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت النيابة العامة الاتحادية الأفراد من قيادة مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة طبقاً لقانون السير والمرور، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت النيابة العامة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهودها لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع أن "قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة تشكل مخالفة طبقاً للجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط وغرامتها 400 درهم و12 نقطة".

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي كانت قد حذرت من خطورة قيادة المركبات من دون رخصة قيادة، مشددة على أهمية مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة قيادة، إضافة إلى الابتعاد عن الاستعراض الخطر بالمركبات، الأمر الذي يؤدي إلي وقوع حوادث جسيمة وخسائر في الأرواح.

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وفي يونيو الماضي، توفي ثلاثة أطفال مواطنين ومربيتهم إثر حادث تصادم مؤسف وقع أول أيام عيد الفطر المبارك في أبوظبي، كما أصيبت في الحادث والدتهم بإصابة بليغة.

وذكرت شرطة أبوظبي أن التحقيقات الأولية أوضحت أن السبب الرئيس للحادث المؤسف هو عدم الإلمام بالقيادة، بسبب قيادة السائقة والدتهم المركبة من دون رخصة قيادة، والقيادة بسرعة زائدة على الحد المقرر للطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة وصدم عمود إنارة على الرصيف وتدهورها.

وشددت على خطورة القيادة بدون رخصة، وما يترتب عليه من نتائج مأساوية تتمثل في تعريض السائق والركاب معه ومستخدمي الطريق للخطر، بسبب عدم الإلمام بالقيادة، لافتاً إلى أن القيادة من دون رخصة من المخالفات الخطرة والتي يترتب عليها المساءلة القانونية.