الامارات | أنظمة ذكية للرنين المغناطيس في مستشفى الزهراء

شكرا لقرائتكم خبر عن أنظمة ذكية للرنين المغناطيس في مستشفى الزهراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي نظامين ذكيين للرنين المغناطيسي والمسح بالموجات فوق الصوتية، مدعومين بتقنية الذكاء الاصطناعي، في مستشفى الزهراء بدبي، حيث يعد يختصر الأول زمن الفحص إلى 50%، فيما يعطي النظام الثاني نتائج فائقة الدقة حتى للأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 120 كيلوجراماً.

وقال القطامي إن الهيئة تنظر إلى القطاع الصحي الخاص بكل تقدير، وتعده شريكاً استراتيجياً لها في تطوير منظومة الرعاية الطبية في دبي، وهي تعمل في الوقت نفسه على نماء هذا القطاع لقيمة دوره في توفير خدمات صحية نوعية، بما يتوافق مع أعلى المعايير ويلبي الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات.

وأشار إلى أن القطاع الطبي الخاص يشهد تطوراً متواصلاً، خصوصاً مستشفى الزهراء بدبي، مؤكداً على أهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالشكل الأمثل في المؤسسات الصحية، بما يتوافق والتوجهات والتحولات التي تشهدها دبي على هذا الصعيد، وبما يرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

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وصرح الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء دبي الدكتور مهمين عبد الغني بأن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للمبادئ التي أقرتها الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة2021 للصحة والتي شجعت على اعتماد الذكاء الاصطناعي، تبنت مستشفى الزهراء أحدث تقنيات التصوير الطبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي كواحده من أوائل المستشفيات في دوله الامارات في هذا المجال". "مع إضافة التصوير بالرنين المغناطيسي الجديد، يمكن للمرضى الحصول بسهولة علي التقرير الطبي للرنين المغناطيسي في نفس اليوم بعد تحميل تطبيق Motawasel الخاص بالمستشفى.

وأوضح الدكتور مهيمن بأن جهاز الرنين المغناطيسي MRI Vida 3T 64 XT الجديد بالمستشفى يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات. وأضاف أن الجهاز ينفرد بميزة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مما يساعد علي إكمال الفحص بالرنين المغناطيسي في زمن يصل الي 50% أقل وبدقة تزيد عن 30% وبضوضاء أقل مقارنة بالأجهزة القائمة، مما سيمكن المستشفى من اجراء فحوص الرنين المغناطيسي لمجموعات جديدة من المرضي كان من الصعب فحصهم سابقا بأجهزة الرنين المغناطيسي الأخرى مثل الاطفال ومرضي رهاب الاحتجاز وأصحاب الوزن الزائد.

وفيما يخص نظام التصوير الطبي بالأمواج فوق الصوتية الجديد Acuson، أوضح عبد الغني بأن ربط تقنية BioAcoustic للذكاء الاصطناعي مع تقنيات التصوير الحيوي يفتح آفاقا جديدة للمسح و التصوير الصوتي بدقة حتى عمق ٤٠ سم في أنسجة الجسم مقارنة بعمق أقل من ٢٠ سم في الأجهزة الحالية، مما يمكن اختصاصي الأشعة و التصوير الطبي من الحصول علي تشخيص غاية في الدقة لجميع المرضى رغم اختلافاتهم البيولوجية والفيزيولوجية حتي من تزيد أوزانهم عن 120 كجم.