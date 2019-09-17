كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تطلب اليقطين للاحتفال بالهالووين على الإنترنت في الإمارات؟

يستعد هواة أجواء الرعب للاحتفال بعيد الهالووين قبل نحو شهرين في الإمارات، ويعد اليقطين أحد أهم رموز الاحتفال بهذه المناسبة.

وما هي أفضل طريقة للاحتفال بعيد الهالووين في 31 أكتوبر، من جمع أصدقاءك مع نماذج مرعبة منحوتة في اليقطين، ولكن أين تعثر عليها في دبي؟

أطلقت خدمة البقالة عبر الإنترنت، Kibsons، للتو خدمة طلب اليقطين بشكل مسبق، لذلك ستتمكن من تأمين اليقطين الخاص بك في الأسبوع الذي يسبق عيد الهالووين حتى لو نفذت في المتاجر القريبة منك، بحسب موقع واتس أون.

Advertisements

يمكنك طلب اليقطين عبر الإنترنت في أي وقت من الآن وحتى 12 أكتوبر، وسيتم تسليمه إلى باب منزلك في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

ويتراوح حجم اليقطين من الحجم الصغير بطول 5 سم باللون البرتقالي أو الأبيض بسعر 9 دراهم، إلى ما يصل إلى 30 سم بسعر 90 درهماً.

وتشمل الأنواع الأخرى المتوفرة القرع المتوسط ​​بطول 25 سم (55 درهماً)، والقرع الفطري بطول 15 سم (25 درهماً) أو “الوحلي الصغير” بطول 8 سم بسعر 30 درهم، والذي يتم نقله من الولايات المتحدة ويغطى بالطحلب الأخضر الباهت.

لوضع الطلبات يمكن زيارة موقع الشركة من هنا: kibsons.com