كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دودج تطلق تجربة قيادة مثيرة في دبي

أطلقت دودج تجربة قيادة مدهشة في دبي ستمنح عشاق المغامرة الفرصة لاختبار القدرة الكاملة لسيارات دودج في بيئة آمنة ومحكومة.

ومع أكثر من 45 عامًا من تراث السيارات الخارقة، تتمتع دودج بتراث من الأداء الذي تجسده سيارات القوة الشهيرة تشارجر وتشالنجر.

وتعتمد “Dodge Muscle Experience” على ثلاث تجارب فريدة من نوعها تشمل حزمة Rodge T / T من Dodge Charger و Dodge Challenger و Hellcat Widebody.

ويمكن للباحثين عن الإثارة الذين يرغبون في اختبار القوة الحقيقية الآن الاختيار من بين تجربتين رائعتين متاحتين للحجز دوليًا بحيث تتاح لكل من المقيمين والسائحين فرصة للاستمتاع بهذه التجربة المثيرة، بحسب موقع زاوية.

‘Charger Drift Taxi’ رحلة مفصلية لجميع أفراد العائلة حيث سيقود سائقو Dodge المحترفون ذوو الخبرة الضيوف في لفات الانجراف المثيرة حول حلبة دبي أوتودروم، بما في ذلك الانزلاقات الجانبية و “تأثير الأسطوانة”.

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ويمكن لعشاق السيارات الذين يتطلعون إلى ترويض هذه السيارات الحصول على أقصى أداء من Dodge، من خلال الاشتراك في “دودج ماستر كلاس”، بتوجيه من مدربي Dodge المحترفين، ويمكن للمشاركين تعلم كيفية تسخير قوة دودج، وإتقان تقنيات القيادة المتقدمة ليصبحوا سائقين معتمدين من دودج.

وقال جيف إلسورث، رئيس قسم العلامات التجارية في دودج الشرق الأوسط: “تتزايد شعبية رياضة السيارات و Drift-Racing في هذه المنطقة، لذلك هناك طلب واضح على المنصات التي يمكن أن توفر الإثارة والمهارات التي يريدها الجمهور، وتضمن تجربة Dodge Muscle Experience استخدام عملائنا لسياراتهم في بيئة آمنة وممتعة “.