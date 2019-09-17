كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دوبيزل تطلق منصة جديدة للعقارات على الخارطة في الإمارات

أطلقت “دوبيزل بروبرتي” التي تتخذ من دبي مقراً لها، بوابة جديدة لإدراج مشاريع على الخارطة في الإمارات.

الإضافة الأخيرة على الإنترنت بعنوان “مشاريع جديدة” تسرد أكثر من 350 مشروعاً على الخارطة، بما في ذلك خطط وتحديثات البناء ورحلة واقعية بزاوية 360 درجة وخطط دفع، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وقال ماثيو جريجوري، مدير المبيعات في دوبيزل بروبرتي في بيان الشركة “من المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل السوق بحلول نهاية عام 2021 إلى 124000، لذلك عندما قمنا بتطوير قسم المشاريع الجديدة ، استمعنا حقًا إلى مستخدمينا وبحثنا عما يبحث عنه المستثمرون – المحليون والدوليون”.

وتملك Dubizzle Property أكثر من 130،000 عرض حي للعقارات الإماراتية المفتوحة للبيع أو الإيجار، بحسب موقع زاوية.

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وفي الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات الإماراتي ظروفًا صعبة في السوق حيث استمرت الإيجارات والأسعار في الانخفاض في النصف الأول من عام 2019، سيطرت التحويلات الخارجة في دبي في الربع الثاني من هذا العام ، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي التحويلات، وفقًا لشركة الاستشارات كافنديش ماكسويل.

وتباطأ معدل انخفاض الأسعار في مجتمعات دبي في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض متوسط ​​أسعار الشقق بنسبة 15.1 في المئة وأسعار الفلل / المنازل بنسبة 14.7 نسبه مئويه. وفي أبوظبي، انخفض متوسط ​​أسعار البيع بنسبة 12.6 في المائة للشقق في المناطق الاستثمارية الرئيسية.