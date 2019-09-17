كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة لأبحاث الخلايا الجذعية قريباً في أبوظبي

تخطط شركة NMC Healthcare لإطلاق شركة أبحاث في الخلايا الجذعية في أبو ظبي، وفقاً للدكتور BR Shetty، مؤسس ورئيس مجلس إدارة BRS Ventures.

العلاج بالخلايا الجذعية – المعروف أيضًا باسم العلاج الخلوي الوعائي (SVFC) – هو مجموعة سريعة التوسع من التقنيات الطبية التي تعيد الوظيفة الخلوية عن طريق تمكين الجسم من إصلاح واستبدال وتجديد الخلايا التالفة والأنسجة والأعضاء التالفة.

و يمكن استخدام هذا الإجراء لزيادة معدلات النجاح بشكل كبير لمجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك إدارة الألم والمشاكل العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي مقابلة مع صحيفة أريبيان بيزنس، كشفت شيتي أن شركة الأبحاث ستركز على البحث في إنتاج الدم البشري والكلى والكبد “نعمل على إنشاء شركة لأبحاث الخلايا الجذعية في أبو ظبي. لدي شراكة مع منتج معتمد من إدارة الغذاء والدواء من أمريكا، وستم نقل هذه التكنولوجيا إلى هنا.”

وأضاف شيتي أنه يأمل أن يتم الانتهاء من خطط الشركة البحثية في أكتوبر “بعد ذلك، في غضون ستة أو ثمانية أشهر، سيكون المنتج جاهزاً، الكلى هي العضو الرئيسي الذي سيتم العمل عليه، وسوف تكون مستويات المناعة جيدة للغاية، لأنه لن يكون هناك رفض”.

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ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شركة أبحاث الخلايا الجذعية الجديدة.

وتكتسب أبحاث الخلايا الجذعية مكانة بارزة في الإمارات. في يناير 2019، على سبيل المثال، أعلنت مدينة دبي الطبية عن افتتاح مختبر CryoSave Arabia والذي يمكنه تخزين مليون عينة للخلايا الجذعية.

وفي يوليو 2018، تم الإعلان عن أول منشأة مخصصة لعلاج الخلايا الجذعية في دبي كجزء من شراكة بين مستشفى الإمارات جميرا – شركة الإمارات للرعاية الصحية – و ReGen Medical Management Dubai. وجاء الافتتاح بعد أكثر من 600 علاج ناجح بالخلايا الجذعية من قبل ReGen Medical في الولايات المتحدة.